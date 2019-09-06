中秋節將至，各項應景商品已紛紛出籠，作為台灣文創重要IP的台北故宮，在故宮精品小編的巧思下，以台灣中秋節獨特的烤肉文化為主題，祭出應景的烤肉趴推薦品，從大口吃肉的漢子風到風雅的文人風，都有相應的烤肉配備。

日前故宮精品小編還化身為「深宮宮宮GO物台」推出「深宮尊爵霸氣海陸烤肉組」包括散盤、翠玉白菜、肉型石、玉鴨、玉鱉魚都被納入烤肉組合，網友笑稱「這個小編好像中暑了」，近日小編再祭出「故宮多元風格烤肉趴指南」，推薦「仿戰國鳥獸提梁壼」作為盛酒器，「父丙角」作為飲酒杯，「肉形石小櫥窗磁鐵」為嚴選肉品，讓網友好奇地一窺烤肉趴究竟，最後笑稱「使用前請詳閱使用說明書」。

除了大口吃肉的漢子趴，故宮精品小編也主張了愛地球烤肉趴，減少二氧化碳排放量，推薦「作冊方鼎」作來燉菜吃，「仿西周散氏盤」用來盛菜擺盤；至於文人則推薦「泡菜趣」喝茶解膩，「出水芙蓉真絲團扇」優雅烤肉，甚至推薦毛筆組和萬用手扎，把賞月靈感吟詩記錄下來。網友打趣：「散氏盤拿來裝肉會不會綠綠的」小編神解：「等你試試再告訴我結果」。

近年中秋月餅禮盒也多有結合故宮文物的包裝，如去年即有主打皇家御用食材入餡的港式月餅，取得故宮授權推出「錦盒限量款」，圖像搭配雙層抽屜，頗有宮廷珠寶盒的貴氣；台北故宮晶華今年以復刻皇帝硯墨盒包裝的《璽月》禮盒，包裝上以乾隆五色墨條為設計概念，搭配帝王黃色系包裝，以文物、文房為元素包裝出典雅貴氣。

(旺報 )