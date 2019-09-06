中山科學院6日舉辦集團結婚，新人們在國防部副部長張冠群上將祝福下共結連理。（中科院提供／邱立雅桃園傳真）

國家中山科學研究院創立迄今半世紀，6日在中正堂舉辦50周年院慶「情牽中山，真愛永恆」集團結婚，129對佳偶在觀禮來賓的見證與祝福下，幸福地完成終生大事，留下人生最美麗浪漫的回憶。

中科院首度舉辦的集團結婚活動，共有129對新人報名參加，每對都有一段浪漫的愛情故事，有新郎告白時被送上多張「好人卡」，但卻從不氣餒，以最大「誠意」打動芳心，最終贏得美人歸，也有新人透過中科院「讓愛相遇」未婚聯誼活動相識結緣，最終修成正果，還有多位新娘已身懷六甲，即使身體不適，也堅持參加活動，期盼在親友、同事「見證」下完成終身大事。

為了展現浪漫氣氛，中科院在中正堂搭起舞台，採典雅紗幔搭配浮光投影造景鋪設「浪漫步道」讓新人們跟隨著可愛花童引領，雙雙對對相互依偎步入禮堂，攜手邁向人生另個階段；其中，有2對佳偶以原住民身份自豪，特別穿上族中長輩精心準備的傳統服飾，展現獨特的原住民婚禮文化。

國防部副部長張冠群上將以證婚人的身分為現場的新人們獻上祝福，期許他們秉持「相知相惜」的精神，共同經營家庭生活，並鼓勵新人努力「做人」，為人口成長盡份心力。接著，新人們在親友的見證之下交換愛情信物，締結終生誓約，現場氣氛浪漫又溫馨，恍如在愛琴海的浪漫中徜徉，浪漫滿屋羨煞眾人。

(中時 )