國民黨總統參選人韓國瑜2020新北出發晚會，8日將在新北市二重疏洪道幸福水漾公園登場。(吳亮賢攝)

今(6日)下午主辦單位陸續進場布置，搭起主舞台及周邊音響、燈光。(吳亮賢攝)

距離大會還有2天，就有多名韓粉迫不及待現身會場。(吳亮賢攝)

國民黨總統參選人韓國瑜2020新北出發晚會，8日將在新北市二重疏洪道幸福水漾公園登場，6日下午就有來自金門的韓粉迫不及待現身會場，他說自己提早4天就來到新北市，就是要力挺韓國瑜。

韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華日前召開記者會指出，由於韓國瑜出身新北市中和區，特選在家鄉舉辦首場自辦造勢活動，當天預估有10萬人，但希望能吸引到20萬人參加。

今(6日)下午主辦單位也陸續進場布置，搭起主舞台及周邊音響、燈光，其中更有多位韓粉等不及周日的到來，提早到現場守候。

一名全身國旗裝的韓粉表示，知道韓國瑜要來新北造勢，便自發性號召親朋好友參加，一群人來自基隆、台中、台東、花蓮，甚至遠至金門，有人是衝著「國瑜夜市」高人氣而來的攤商，有的是參加造勢，都是要力挺韓國瑜。

身穿韓粉紀念T恤的黃小姐說，已經跟著國瑜夜市北、中、南跑了好幾場，經營的岩板烤肉生意都相當好，相較在一般夜市的業績，成長超過5成。

(中時 )