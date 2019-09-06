英國脫歐局勢未明朗，《香港01》新聞網6日引據英媒報導，英國前首相梅傑呼籲首相強森恢復21名被逐出保守黨的國會議員身分，避免該黨成為心胸狹窄的派別。他又批評強森的高級顧問毒害政治，認為強森需要為民除害。

梅傑在蘇格蘭格拉斯哥一場晚餐會上發言，指這些被逐黨員的正當憂慮遭到忽視，除非他們複述一位被「無政府主義者」影響的首相之言論，他指該「無政府主義者」對自己效力的保守黨前途漠不關心。

梅傑並未指名道姓，但外界普遍認為他的矛頭是指向2016年脫歐運動軍師、強森現任高級顧問多明尼克．康明斯（Dominic Cummings）等人。梅傑表示，英國曾經出現多名過於激進的顧問，現在的情況似曾相識，最終都是慘淡收場，因此自己向強森提出友善的忠告：在這些人毒害政壇並難以彌補前，最好辭退他們。

抗議人士近日在倫敦的活動中，手舉調侃英國首相強森（左）及其高級顧問康明斯的示威牌。（美聯社）

僅2天之內，力主「無協議脫歐」（硬脫歐）的強森就在國會下院苦嘗3連敗，英國媒體以「四面楚歌」（cornered）形容他進退維谷。多名保守黨重量級人物因支持阻止硬脫歐而被逐出黨，其中包括前財相哈蒙德、連任時間最長的老牌議員克拉克（Ken Clarke），以及強森的偶像──前首相邱吉爾的外孫索姆斯（Nicholas Soames）等。梅傑呼籲強森恢復他們黨員資格，指沒有他們，外界會認為保守黨只是一個心胸狹窄的派別。

本身是留歐派的梅傑警告，英國脫歐危害國家前途，指英格蘭民族主義者無視國家分裂而尋求脫歐，蘇格蘭則尋求再次舉行獨立公投，認為兩者會為英國帶來災難性後果。

梅傑於1990年至1997年擔任保守黨黨魁暨英國首相。2001年英國大選前，梅傑宣布退休淡出政壇。自佘契爾夫人於2013年離世，他成為了最年長的在世前首相。

被梅傑影射到的英國脫歐軍師康明斯，是3年前英國跌破眼鏡公投同意脫歐的最重要幕後推手。距離10月31日英國脫歐剩不到2個月，47歲的康明斯信誓旦旦表示，一定會使出蠻荒之力，抱著「不脫歐，毋寧死」的意志，務必讓英國完成脫歐「大業」。

若說英國首相是英國脫歐運動的門面，康明斯就是整個運動的大腦。他被視為政治天才，厲害之處在於善用口號以及假新聞，激發人民的恐懼與怒火。

朗朗上口的口號「離開、拿回主控權」（Leave, Take Back Control），簡單好記、打動人心。此外，他深諳哪裡有恐懼（移民搶走工作）與怒火（每周英國要貢獻歐盟3.5億英鎊），哪裡就有選票，結果讓最老牌的民主國家投出不可收拾的苦果。

康明斯就讀牛津大學，主修古代史和現代史。1999年開始加入「捍衛英鎊」組織，阻止英國歐盟化，維持英鎊獨立。康明斯負責文宣，口號是「要歐洲，不要歐元！」最後也成功達陣。

而今他又替強生獻策，讓強森擺出願意與歐盟尋求解決方法的友善態度，反而是歐盟顯得寸步不讓，最終在輿論觀感上，將無協議脫歐造成的衝擊以及所有責任都推給歐盟領袖。

(中時電子報)