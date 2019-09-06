台北市長柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如今接受廣播節目專訪，她透露自己當初很反對柯籌組台灣民眾黨，因為如果要選總統，很難有能量兼顧大選與黨務，但直到4、5月份，柯文哲不斷說對總統大選沒想法，最後還是成立了政黨。主持人追問，換言之，柯應該不會參選2020？蔡壁如說，99％不會選。

蔡壁如在節目中談及民眾黨創黨源起與目前籌備進度。她說，內政部已經有核准函，接下來要去法院公證，近期會找個好的時間，對外正式掛牌營業。

蔡壁如透露，她其實很反對組黨，去年選舉完，很多支持者問要不要選總統、後來兩黨初選民調也都把柯文哲納入，她個人不支持柯文哲去選總統，可是作為部下，覺得他會選，所以就要預先準備，所以會花心力帶柯文哲趁假日時認識台灣，平常也會找老師上課，「當時跟他說，要選就不要組黨，很難有能力去選總統又處理黨，黨也是處理一堆複雜的人和事。」

蔡壁如說，直到4、5月，柯文哲一直說對總統大選沒想法，又有聲音開始說組黨，其實柯一直很崇拜蔣渭水，最後還是成立了。

至於目前進度，蔡壁如透露，她自己弄了一個網站，未來入黨、審核、捐款、（公布）財務，甚至於結合電商做一些小農市集、販售選舉周邊，都可以在網站上進行，另外，網站上也會有個溝通平台，以及企業化的網絡運作，讓民眾黨員工可以在上頭傳話、打電話、投票、年終抽獎等。她也說，若是捐款，仍希望以民眾小額募款為主，畢竟如果不選總統，企業恐怕也不會太想捐。

另外，柯文哲曾說，民眾黨不分區要是他意志力在國會的展現，「不分區第一名寧可排蔡壁如也不會排學姐」。蔡壁如是否真的可能列在不分區第一名？她說，再說啦，有人說應該找清新、專業的，但也有人認為問政能力更重要，「（問政能力）我應該不OK，但大家覺得我學很快，我只能說我可以學習。」

(中時 )