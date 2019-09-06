林明禎將推出全新EP，首波主打〈Whoo〉，MV中首度挑戰超難舞蹈「螢狐扭臀瘦腰舞」，戴上狐狸面具化身「可愛狐狸精」，平時愛運動、會拿韻律球做瑜伽練習的林明禎，這次挑戰在韻律球上跳舞，她表示：「印象蠻深刻，要在『愛情韻律球』上跳舞，韻律球隨著舞蹈動作上下搖擺波動，就像心跳撲通的那種戀愛的感覺。」

〈Whoo〉舞步考驗身體核心肌力，要有良好平衡感之外，也需要使用大量腰力。力求拍攝完美，林明禎連跳近18小時才收工，同事笑說這套「瘦腰舞」跳完舞者腰圍都變小，邀粉絲們一起看MV學習舞蹈，讓身體曲線更加完美。

這次重金禮聘邀金曲獎MV導演鄺盛操刀，面對臨時加戲，擁有豐富戲劇經驗的林明禎也接招，一下哭著吃麵，一下要笑著吃，她笑說「是吃過情緒最複雜的一頓餐」。加上拍攝時一直跳舞，明明肚子餓卻要演為愛食不下嚥，十分有挑戰性。此次團隊採多景拍攝，包括椰子樹、陽光、時尚配色、L.A.濃濃的西岸風格，讓林明禎直呼：「真的美到爆炸」。

此次親自填詞，林明禎對於歌詞「整個世界只有你讓我Say it whoo」特別有FU，認為每個女生在談戀愛熱戀時常眼裡只有對方，覺得只有這個人能讓自己成為這世界上最開心或最甜蜜的人；單身的她目前對於愛情，她表示：「最近真的超級無敵忙，每個作品都面臨不同挑戰，有廣告、戲劇、微電影、電影，現在還有音樂作品要推出，每天都充滿期待、充實，所以對於其他事情沒有特別去想，一切都順其自然」。〈Whoo〉MV將於9月6日早上12點在LINE MUSIC首播，9月7日全平台上架，全球限定版EP將於9月11日推出。

林明禎將推出全新EP，首波主打〈Whoo〉，MV中首度挑戰超難舞蹈「螢狐扭臀瘦腰舞」。（種子音樂提供）

林明禎將推出全新EP，首波主打〈Whoo〉，MV中首度挑戰超難舞蹈「螢狐扭臀瘦腰舞」。（種子音樂提供）

林明禎新曲〈Whoo〉，MV中首度挑戰超難舞蹈「螢狐扭臀瘦腰舞」。（種子音樂提供）

林明禎新歌〈Whoo〉MV中，戴上狐狸面具化身「可愛狐狸精」。（種子音樂提供）

(中時 )