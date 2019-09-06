高齡83歲的曾大原老先生，出身貧困，靠著自己胼手胝足，打造屬於自己的製鞋、塑膠廠，今年初他騎腳踏車運動時，感到身體不適，幸虧消防人員及時派員搶救，成功挽回一命，他為了感謝市府，響應好日子愛心大平台，捐出1輛復康巴士給新北市，新北市長侯友宜6日受贈，直言「南有陳樹菊菜販做公益、北也有曾大原獻愛心」。

今年83歲的曾大原，出身彰化縣永靖鄉貧困家庭，小學只讀了4年，13歲就被迫去當「長工」，幫忙餵豬、養牛，16歲隻身北上奮鬥，踩過三輪車、路邊賣過菜，而後一路奮發向上，做蔬菜批發、開工廠。

曾大原談起小時候的困苦生活，曾大原仍難掩心酸，他說，父親在他8歲就往生，母親又身障，加上4個兄弟姐姐要吃飯，生活相當難過，後來在台北市太平市場角落賣菜，一年多後，他掙得一點錢，終於在市場內買下一個攤位，開始做起小批發，27歲與太太結婚後，胼手胝足，一步一腳印，養育3個子女。

曾大原表示，經此大難，讓他對生命有新的體悟，他告訴孩子，要將畢生積蓄拿出來做公益，也獲得孩子和太太的認同，陸續捐贈財團法人創世社會福利基金會100萬元，以及宜蘭羅東聖母醫院1輛偏鄉醫療巡迴車，在聖母醫院捐贈時，得知該院救護車也面臨使用年限，於是又追贈1輛救護車，目前已完成簽約，加上這次捐贈新北市1輛復康巴士，以及最近也要回故鄉彰化捐贈復康巴士，總計已花費約800萬元。

曾大原告訴侯友宜，由於台灣面臨人口老化問題，長照會是政府未來最重要的政策和負擔，因此他已經擬定計畫，未來要按部就班的去做公益，幫助有長照需求的年邁長輩。

侯友宜聽後相當感動說，曾大原同樣來自純樸的鄉下，他一生所賺的每一分錢，都是腳踏實地，勤儉累積來的，如今卻一一拿來做愛心，曾老先生所捐贈的復康巴士是新北市第525輛，市府定會善加運用，以不辜負老先生的心意。

(中時 )