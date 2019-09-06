44歲林姓男子懷疑廖姓妻子給他戴綠帽，去年12月約曹姓男子到家中對質，一言不合下與弟弟、姪子聯手毆打曹男、廖妻，事後更砸毀曹男的汽車，桃園地檢署依傷害等罪嫌將林男與他的弟弟、姪子3人起訴，廖女和曹男挨告部分則不起訴處分。

44歲的林姓男子去年12月1日凌晨與廖姓妻子、弟弟及侄兒、曹姓男子等人在家中飲酒歡唱，眾人不勝酒力，先後到客廳或臥室休息。孰料林男半夜醒來，驚見曹男和妻子同床共眠，當場和曹男發生口角衝突，夥同後輩聯手毆打曹男的臉部、胸部，更當場掌摑妻子，導致她撞牆受傷。

氣憤難平的林男，當晚又和弟弟、姪子，拿著棍棒、石頭狠砸曹男停放在路邊的汽車，汽車引擎蓋鈑金凹陷、擋風玻璃破損。曹男事後驗傷提告，桃檢將林男與他的弟弟、姪子3人依傷害、毀損等罪嫌起訴。

至於林男控告廖女、曹男妨害家庭部分，2人都堅稱喝醉了，根本不知道為何會躺在對方身邊，且雙方衣著完整，桃檢認為罪證不足，予以不起訴處分。

(中時 )