國際警察首長協會會長Paul Cell致贈個人美國蒙克萊爾州立大學警長制服1套。（警大提供／甘嘉雯傳真）

國際警察首長協會會長Paul Cell致贈個人美國蒙克萊爾州立大學警長制服1套。（警大提供／甘嘉雯傳真）

國際警察首長協會(International Association of Chiefs of Police，IACP)創立於1893年，目前在全球150個國家中，有超過3萬名會員，中央警察大學為會員之一，並與該協會素來友好，IACP現任會長Paul Cell多次至中央警察大學世界警察博物館參觀，並捐贈個人美國蒙克萊爾州立大學警長制服1套。

今年6月3日Paul Cell第3度蒞校參訪時，向中央警察大學校長黎文明表達，盼於世界警察博物館設置「國際警察首長協會」專區，並致贈其個人警察制服，旋獲黎校長慨允，而新成立之「國際警察首長協會展示區」由中央警察大學圖書館策展，展示區內呈現歷年會長蒞臨參觀之珍貴照片暨所致贈之警察制服、紀念品及相關雜誌等文物。

「IACP展示區」5日開幕，Paul Cell與前會長Louis Dekmar、第1副會長Steven Casstevens（今年10月將接下任會長）、國際副會長Joe Oliver專程蒞館參加，Paul Cell捐贈個人之美國蒙克萊爾州立大學警長制服1套，也留下前任、現任及下任國際警察首長協會會長3人同時蒞館參觀之歷史鏡頭。

警大副校長莊德森代表受贈，並回贈Cell會長紀念品，莊德森特別感謝Cell會長致贈個人警察制服供世界警察博物館展示，使館藏更臻豐富，而Cell則說，「IACP展示區」規畫設計精美，展出內容深具意義，極富價值，並表示將於該協會官方網站宣傳中央警察大學「世界警察博物館」收藏豐富多元，堪稱國際警察文物典藏重鎮。

(中時 )