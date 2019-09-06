塞爾維亞再次展現世界盃強大爭冠氣勢！儘管來到競爭更加激烈的16強複賽，塞爾維亞6日仍以90比47橫掃波多黎各，拿下16強複賽首勝，也是今年世界盃4連勝，晉級8強幾乎沒有任何懸念，接下來他們將在8日跟西班牙交手。

靠著約基奇(金塊)、別利查(國王)、馬賈諾維奇(七六人)等NBA球員協助，塞爾維亞打完上半場，就以49比26遙遙領先波多黎各，甚至打完前3節，擴大領先差距到32分之多，也讓塞爾維亞末節都用板凳磨練，提前進入垃圾時間。

塞爾維亞全隊5人得分上雙，其中得分最高的是別利查18分，馬賈諾維奇也有16分進帳，約基奇14分、10籃板，伯塞維奇12分，古杜維奇10分，預賽進攻火力最強的波達諾維奇(國王)，此役手感欠佳，全場投8中1、僅拿5分。

6日另1場16強複賽，靠著海簡尼克最後43秒的關鍵拋投，波蘭79比74逆轉擊退俄羅斯，同樣取得4連勝；至於17到32名排名賽，伊朗71比62力退安哥拉，終於拿下今年世界盃首勝，奈及利亞則以83比66輕取象牙海岸。

(中時電子報)