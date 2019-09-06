桃園市地景藝術節6日熱鬧展開，此為「桃樂源」，以多彩的花呼應在地多元文化的融合與本源。（甘嘉雯攝）

桃園市地景藝術節6日熱鬧展開，此為「飛越桃花源」。（甘嘉雯攝）

桃園市地景藝術節6日熱鬧展開，位在兒童美術館副展區，展出《日月奇遇記》由澳洲藝術家坦雅‧舒爾姿（Tanya SCHULTZ）用亮粉、砂糖、串珠、水晶等意想不到的媒材，以玩興的創作手法將藝術家腦海中的歡愉異想轉化為超常想像的「風景」。（桃園市文化局提供／甘嘉雯傳真）

2019年桃園地景藝術節6日在大湳森林公園開幕，曾是「保一總隊大湳營區」的大湳森林公園為核心展區，向外擴延至周邊城區、綠地與陂塘生態區，包含桃園市兒童美術館、西坡埤塘、溪濱公園以及中大公園等地，以「守護所在，進擊未來」為基礎概念，並以「新風景線」的想像與創建作為主題。

桃園市長鄭文燦表示，17公頃的大湳森林公園生態相當豐富，除了樹木多、生態池外，還有少見的黃鸝鳥，這次有24件是藝術家創作，10件則有民眾參與，藝術家於大湳森林公園、西坡陂塘及桃園市兒童美術館展出，包含來自德國、法國、美國、澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、中國以及台灣等地藝術家。

而在溪濱公園及中大公園等地「藝遊八塊厝-社區參與藝術共創計畫」中，社區共創藝術家著重於社區互動，藝術家與鄰里居民、社區學校或在地農會等合作，以在地創新的精神協力共創10組件藝術品。

文化局表示，活動期間預計舉辦近200場次精彩活動，包含國際論壇1場、藝術家座談4場、光雕展演40場、移動故事屋74場、移動地景5場、戶外大型表演25場、主題活動38場，以及小旅行9梯次，相關訊息可至2019桃園地景藝術節官方網站http：／／taoyuanlandart.com.tw／ 查詢閱覽。

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