興達海基與沃旭完成首座台灣製造水下基礎轉接段試製，6日在高雄港首度對外曝光。（柯宗緯攝）

興達海基與沃旭完成首座台灣製造水下基礎轉接段試製，6日在高雄港首度對外曝光。（柯宗緯攝）

台灣正積極發展離岸風電，首座台製水下基礎「轉階段」試製完工，6日在高雄港74號碼頭首度曝光，並舉行典禮，中鋼集團旗下興達海基公司及沃旭能源代表出席，見證離岸風電在地化重要里程碑，預估2022年可達全產能，將創造逾百億元營收。

經濟部次長曾文生表示，這是台灣首座離岸風機水下基礎的轉接段試製，代表這段時間以來，政府推動離岸風電政策節奏很快；這次是試製，未來實品是1.3倍大，但60公尺高的轉接段公差不超過0.2公分，這些需要時間的累積，希望將來能帶動產業發展，培養更多人才。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文指出，這次的試製代表丹麥的歐洲團隊與台灣合作成功故事，不只是一張紙的合約，成果不斷往前進當中。這個巨大鋼構組件水下基礎轉階段，重超過200頓，高度12公尺、約4樓高，需要複雜技術，相信興達海洋公司及20家下游供應鏈也準備好，準備正式生產。

柏森文提到，水下基礎生產不僅讓台灣鋼鐵產業升級，在高雄創造2000個工作機會，更可望掌握國際市場商機，未來能爭取亞太區、世界商機，對地方發展有助益，期待離岸風電能順利起飛。

興達海基董事長王亞洲表示，廠商預計今年11月中旬可完工，明年正式投產，2021年底交付56 套管架式水下基礎建設，未來將力拚年產滿載48到50套水下基礎，預期在交付合約的2年間就可獲利，屆時年營收可一舉衝破上百億元。

(中時 )