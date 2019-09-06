針對日本學者訪問高巿府，疑似發生遲到疑雲，高雄巿長韓國瑜6日公開表示，日本學者參訪團完全沒有遲到，但是他本人早到了，他用開玩笑的口吻說他等了25分鐘，是希望大家笑一笑而已，沒有別的意思。

韓國瑜6日下午出席高雄巿體育有功人員表揚，會後受訪，回應日本學者遲到疑雲，韓國瑜表示非常感謝對方來訪，日本學者非常關切未來日台關係，以及未來台灣與大陸的兩岸關係，與對方交談很愉快，而且有收獲。

他也澄清，日本學者參訪團完全沒有遲到，但是他本人早到了，至於為什麼早到，是因為上次日本國會議員來，外界說他遲到，因此這次他早到。

韓國瑜說，巿政府有兩個辦公室，一個在鳳山、一個在四維，連絡的時候通知日本學者到鳳山，因為是由一位台北的大學教授帶他們來，所以沒有了解的四維跟鳳山兩個辦公室，所以通知地點有改之後，對方因此轉換交通工具，坐計程車到四維行政中心。

韓特別強調，日本這些學者完全是準時的，未來他相信日本跟高雄、日本跟台灣之間的互動，這些大學教授都非常的認同，也都非常的重視，透過雙方這樣子的交談，都覺得收穫很大。

(中時 )