協志工商5日宣布明年起停招3年，引起震撼。全國私校工會理事長尤榮輝6日發出新聞稿表示，高中教育已敲警鐘，一所辦學正常的私立高職會「自我了斷」，值得社會省思，凍漲14年學費的政策也該調整；不過台灣私校工會理事長陳秋瑩則認為私校應該走向市場化，私校退場跟漲學費不應掛勾。

本報聯繫教育部國教署組長韓春樹，他表示仍未收到協志工商公文，但媒體已經大幅報導，因此初步意見包括第一，責成學校保障勞資和學生權益，在此前提下「尊重他們決定」；第二，其實今年8月1日起，教育部考量私校代表的意見，以及108課綱選修課程的設備需求，已經調漲私校學費3％，調高684元，且依《高級中等教育法》第56條，都由政府補助。

尤榮輝6日在新聞稿指出，協志工商主動停招的理由是「近年因社會大環境改變，少子化衝擊致私校經營日趨艱難，學生素質低落，政策不明，致協志為繼續完成中等教育使命與理想受極大挫折，難發揮創校理想。」可見少子化後學校教育資源枯竭，大部分私立高中財務困難，而政府卻擺爛不管，還凍漲私立高中學費長達14年，有心辦學的私校就算再怎麼努力也看不到未來。

新聞稿表示，2015年以前，教育部管轄的高中職就有7所學校已停招。2017年，曾是台南市明星私中城光中學吹熄燈號，今年5月台南鳳和中學也決定停招國中部。107年度全國高中學生總約69.7萬人，其中公立高中生約40.7萬，私立高中生約29萬，如果公立高中人數維持不變，3年後110年度私立高中人數只剩下15萬人減少48％，私立高中職將「屍橫遍野」。

陳秋瑩則表示不贊成這種「漲學費以解決私校不想辦下去」的論述，一來現在薪資也沒提高，二來私校財務不透明，也不知漲了學費錢是怎麼用？更何況其實101年起國家就已補助私立高中職每人2萬4多元（約一半學費）。她認為，私校可以轉型成小學校或國際學校，也可以收高學費，但就別再接受國家任何補助，讓市場機制決定。

(旺報 )