9月14日Syzygy將於倫敦薩默塞特宮（Somerset house）首次亮相，此次2020春夏女裝系列靈感來自於「日蝕（Eclipse）」。（品牌提供）

9月14日Syzygy將於倫敦薩默塞特宮（Somerset house）首次亮相，此次2020春夏女裝系列靈感來自於「日蝕（Eclipse）」。（品牌提供）

眾望矚目的四大時裝周即將到來，台灣新銳設計師雙人組高元龍與李毓瑋將勇闖2020春夏倫敦時裝周，打響創新服裝品牌「Syzygy」旗號，展現台灣軟實力。

Syzygy，意思為朔望，是一個用以形容月亮陰晴圓缺的天文名詞，同時也可以代表從無到有，從有到無，生生不息的循環。Syzygy提倡「一件衣服，多種樣貌」的新服裝品牌生態，透過特殊設計服裝扣環，消費者可以將一件衣服的特定細節替換成不同樣式或是設計，並延長服裝的使用週期。過去十年間快時尚品牌激起大量購買與丟棄的潮流，隨之而來的卻是過度消費後所引發的環境災難，因此透過提升服裝的可變性，Syzygy預備要在服裝產業掀起一股反思的浪潮。

9月14日Syzygy將於倫敦薩默塞特宮（Somerset house）首次亮相，此次2020春夏女裝系列靈感來自於「日蝕（Eclipse）」。以紗線為墨，光影為布，Syzygy運用雷射切割、數位針織等新穎技術與圓形共舞，在圓圈沒有終點的廓形上展現陰陽盈虧，勾勒出日月相互侵蝕，同時卻也相互完滿的過程，匠心獨運的服裝系列展現出兩位新銳設計師的獨特解讀。

高元龍，不僅擁有台灣服裝最高學府輔仁以及實踐的雙學位，同時也數度以針織專業奪下台灣毛衣紡織公會大獎，更於2017年勇奪義大利針織服裝領域的奧斯卡之稱的Feel The Yarn競賽首獎，為台灣針織設計界新生代代表。李毓瑋則是畢業於政治大學新聞系，叛經離道的在畢業後毅然前進紐約知名帕森斯學院學習服裝設計。兩人於英國倫敦皇家藝術學院時尚設計系就學期間，在充滿挑戰的學習環境與同期設計夥伴們相互激盪中，孕育出Syzygy兼顧時尚與改革的品牌雛形。

蟬聯五年QS世界大學排名藝術院校類世界第一的皇家藝術學院（Royal College of Art），曾被媒體譽為時尚學府中的哈佛，除鑽研服裝藝術性之外，研究範圍也涵蓋服裝結合生物科技、服裝產業改革等等創新領域。而此次Syzygy展演的薩默塞特宮不但歷史悠久，為倫敦最知名的藝術展演空間之一，同時也是皇家藝術學院發源地，做為Syzygy初登場場地別具意義。

(中時 )