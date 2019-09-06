苗栗市長邱鎮軍與立委徐志榮品嘗客家米食黃金九層粄。（巫靜婷攝）

苗栗市推動社造，串連南北特色一同品茶。（巫靜婷攝）

貓裏紅茶口感甘甜順口，尾韻帶點烏龍茶香。（巫靜婷攝）

九層粄是知名客家米食。（巫靜婷攝）

客家知名米食牛汶水和九層粄。（巫靜婷攝）

大小朋友動手體驗陶藝，作品繽紛可愛。（巫靜婷攝）

客家藍染工藝。（巫靜婷攝）

苗栗市公所推動社區再造，6日在苗栗火車站後站2樓平台舉行「茶粄陶染、風華再現」成果發表，呈現2019年苗栗市推動社造整合計畫，提升農特產附加價值，其中客家九層粄搭配渾圓的牛汶水，傳統美食好吃又好看，無論是貓裏紅茶，還是創新藍染及陶藝產業，皆充分展現客家之美。

苗栗縣政府文觀局補助20萬元、市公所配合自籌款辦理今年度社區再造整合計畫，串聯苗栗市南北「茶、粄、陶、染」4大產業，整合據點推動創新，帶動地方產業發展，包含八甲地區的茶園、貓裏客家學苑陶藝、藍染及嘉盛社區的粄仔工坊，讓居民及學童透過實際手做體驗，認同社區進而推動永續共生。

市長邱鎮軍指出，活動自暑假開跑，青年學子體驗製茶、捏陶，深刻感受社區產業的魅力，另外苗栗聞名的客家美食「粄仔」也運用現有材料，創作出各種新產品，使民眾更認識米食文化，另外為推動休閒農業，公所在新英、新川、南勢里畫設共500多公頃休閒農業區，盼法令鬆綁，吸引民宿業者投資，讓苗栗觀光旅遊更完整。

邱鎮軍表示，透過活動促進產業精緻化，提升產品價值，新包裝、新創意，也能認識地方特色，除了外包裝設計，產品內容物也要符合消費者喜好，茶要符合大眾口味，口感甘甜順口，尾韻帶點烏龍茶香，正是貓裏紅茶的特色，粄仔也要迎合年輕人喜好，其中客家五行粄色彩繽紛，搭配金木水火土五行與顏色的裝飾，展現獨特的客家特色。

(中時 )