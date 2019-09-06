華盛頓中學劉伯鋒、羅彥凱、湯秉其、林宏駿（由左至右）以「台灣的蜂狂夜總會」作品，在2019世界機關王的比賽中獲得國中組金牌肯定。（華盛頓中學提供／台中馮惠宜傳真）

華盛頓中學四名學生在物理老師和地科老師指導下，參加2019世界機關王的比賽獲得國中組金牌肯定，華盛頓中學校長劉一欣（右一）。也為孩子們的傑出表現感到驕傲。（馮惠宜攝）

台灣科普教育好厲害，日前在台灣舉辦的2019世界機關王的比賽，台中華盛頓中學四名國三升高一的學生以「台灣的蜂狂夜總會」打敗來自台灣、日本、大陸、香港、泰國、印尼、俄羅斯等國家50多國，獲得世界冠軍，把金牌留在台灣。

華盛頓中學高中部菁英班一年級學生劉伯鋒、林宏駿、羅彥凱、湯秉其4名學生在理化老師許瑞中、蔡錦鴻以及地科老師彭秋紋指導下，4人先是在國三獲得校內選拔，再進階到台中市、全國選拔賽獲選為台灣代表，並在日前於中興大學舉辦2019世界機關王的比賽獲國中組冠軍。

四名同學以電影「可可夜總會」發想出「台灣的蜂狂夜總會」作品，將電影中經典的彈吉他、神獸出沒等場影，融合重力、齒輪趨動、槓桿以及環保綠能等科學原理，設計出流暢的十個關卡組合而成的作品，其流暢度與創意，備受裁判肯定，打敗日本、大陸、香港等國外50多個隊伍把國中組金牌留在台灣。

隊長劉柏鋒表示，透過這項競賽，讓他學習到手作、團隊合作以及解決問題的能力；華盛頓中學校長劉一欣指出，學校向來秉持著讓孩子從做中學的精神，在108課綱強調探究與實作課程前提下，思考發展符合STEAM的學習課程，培養孩子在科學、科技、工程、藝術以及數學五個領域的學習，這次世界機關王比賽能獲佳績，就是驗證了華盛頓中學孩子的卓越能力。

(中時 )