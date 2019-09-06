從網紅「這群人TGOP」出身的鄭茵聲，卸下百萬YouTuber身分，日前推出首張個人專輯《預告幸福》正式成為歌手，發片至今滿1個月，經歷北、中、南3場簽唱會，鄭茵聲也決定按照傳統習俗，準備100份雞腿油飯加紅蛋，親自送給這段時間支持她一圓歌手夢的朋友，她說，發片滿月就像是自己的孩子滿月一樣，非常開心，也很感動！第一次發行自己的專輯，能夠得到大家的幫助和支持，真的很幸運。

眾多好友義氣相挺，包括一起合演《通靈少女》的郭書瑤，日前上通告擔任鄭茵聲的好友嘉賓，空檔時2人還合唱首波主打〈陽光燦爛的原因〉；鄭茵聲與李玉璽因合演電影《我的少女時代》而結識為好友，在通告上現場教學第二波主打〈暗戀萬歲〉的舞蹈手勢，李玉璽現學現賣超可愛。

正式成為歌手後，鄭茵聲每個宣傳通告都會提起勇氣跟主持人表明：「我是鄭茵聲，我是歌手，可以給我15秒的時間嗎？」接著馬上演唱自己的新歌，對一位歌手的膽量、臨場反應、歌唱實力來說都是一大考驗，但鄭茵聲都做到了！她說：「當我開口唱歌，請你們不要再把我當諧星，我是貨真價實的歌手！謝謝你們聽我唱歌。」

專輯中鄭茵聲參與2首歌的歌詞創作，她比喻就像是她自己的孩子一樣。她說：「希望這張專輯可以讓大家看到不同的鄭茵聲，謝謝大家可以包容我的不同面貌，看我搞笑或是聽我唱歌，你們的接受都給我很大的鼓勵。」鄭茵聲今天（9/6）將透過臉書直播與歌迷朋友一同分享發片滿月的喜悅，還會分別在下午3點、6點、晚上9點於索尼音樂粉絲頁發布《預告幸福》發片滿月影像全紀錄！鄭茵聲首張個人大碟《預告幸福》已正式發行。

鄭茵聲發片滿月，依循習俗贈送100份雞腿油飯加紅蛋給支持她一圓歌手夢的朋友。（索尼音樂提供）

鄭茵聲推出首張個人專輯《預告幸福》。（索尼音樂提供）

鄭茵聲發片滿月，依循習俗贈送100份雞腿油飯加紅蛋給支持她一圓歌手夢的朋友。（索尼音樂提供）

鄭茵聲推出首張個人專輯《預告幸福》。（索尼音樂提供）

(中時 )