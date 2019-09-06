前行政院長張善政6日出席台灣企業家論壇，臨時「脫稿」痛批民進黨是綠色恐怖，韓國瑜國政顧問團已有人受到牽連，更加深他明年要把蔡英文下架的決心，現在已經決定剩下的100多個顧問名單不公布了，就怕給對方找麻煩。

張善政今到高雄演講主題為「數位轉型」，350名企業家等貴賓入席，現場太過熱情，占用他的時間，他準備的簡報幾乎沒派上用場，反而繞著政壇時事。他事後受訪強調，「我那不是脫稿演出，我是有感而發」，看到場子很熱很感動，凡是有感覺的人，明年該用選票來反應。

他透露，在國政顧問團公布後，陸續有幾位顧問遭清算，前國防部副部長陳永康原本是中山科學研究院董事，但與他出席國防展後，自知會被算帳，回去立馬寫辭呈，未料身旁跟他多年的公務員祕書慘遭開除，「我聽到他們幹這種事，明年要把蔡英文下架的決心，又增加100倍。」

他感慨，國政顧問團在宣布100個名單後，很多人受到壓力，像是他舉例的幾位顧問都被算帳，這只是冰山一角：事後也有人問他「還有100多個沒宣布」，他私底下就說「不宣布了」，就怕給他們找麻煩；民進黨製造綠色恐怖是非常非常丟人的事情，對蔡英文真的是失望再失望。

(中時 )