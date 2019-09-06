台南市玉井區農會關懷弱勢，動員家政班烘焙月餅，6日由理事長江明哲、常務監事王民雄、總幹事莊文洲帶領員工，分送給區內的荷園基金會樂逸社區式長期照顧機構、華山基金會到宅訪視獨居長輩，讓長輩在中秋節前夕也能感受到過節氣氛。

莊文洲說，有感於老年化社會，許多長輩獨居或者子女忙於工作，無暇照顧長輩，在中秋節的前夕，家政班指導員陳家華及家政班張美惠與8位志工特別製作芒果鳳梨酥及芋頭酥等中秋月餅共400顆，贈送給區內弱勢長輩。

推廣部主任朱銓哲說，這是農會家政班首次製作愛心公益月餅，特別號召幾位師傅級的家政班成員協助，內餡特別加入在地食材芒果果肉。考量長者健康，食材新鮮、衛生、無添加防腐劑，希望讓長輩吃的安心、吃了開心。

荷園照顧機構主任阮忠興表示，感謝玉井農會家政班對機構長輩的關懷，長輩對於自己玉井在地的農會家政班能如此的關懷以及用心非常高興，期待未來能與玉井農會家政班有更多的活動互動。席間許多長輩也對於農會事務、舊友等等侃侃而談，彷彿時光倒轉一般。

(中時 )