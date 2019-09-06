彰化縣議會地方治理論壇6日特別邀請「ABL寶島夢想家」領隊陳建州對談。（黃國峰攝）

彰化縣議會地方治理論壇6日特別邀請「球學新創團隊」創辦人何凱成對談。（黃國峰攝）

彰化縣議會地方治理論壇6日特別邀請「ABL寶島夢想家」領隊陳建州「和球學新創團隊」創辦人何凱成對談「那些運動教會我的事」。（黃國峰攝）

彰化縣議會地方治理論壇6日特別邀請「ABL寶島夢想家」領隊陳建州和「球學新創團隊」創辦人何凱成對談「那些運動教會我的事」，在彰化颳起旋風，他們吐露不為人知的成長祕辛，分享運動翻轉人生，更無私地奉獻推廣運動，還見證了一則則讓人熱烈盈眶的故事。

黑人陳建州說起父母離異，是隔代教養孩子，一再轉學，熱愛打籃球找到專注目標，國中曾胖到130公斤，為提升技巧減重，刻苦到一天只吃個蘋果，17歲父親空難離世，他「一夕長大」，不再向家裡拿錢，上大學還辦休學提早入伍，就是為了能銜接參加職籃。

陳建州多次在比賽中受傷，最猛烈一次還聽到韌帶斷掉聲音，心裡也啪一聲「夢也斷了嗎？」，積極復健後復出，腿卻再斷一次，一度看任何事情都很灰色，後來碰到偉正哥，進入娛樂圈。但從運動中訓練不被擊敗心靈力量，是改變一生的關鍵。

何凱成也從小患難，父親早逝差點進孤兒院，姑姑將他送到美國，下午兩點半就下課，培養對籃球興趣，拿到哈佛全額獎學金，深深感覺，多留點時間給孩子們，了解自己才華，培養興趣和熱情非常重要，不是一味補習。

近年來彰化颳起籃球運動的風潮，寶島夢想家的主場就在彰化，黑人說，關鍵是彰化議會議長謝典林投注在這件事，想分享個小故事，擔任領隊，去年夢想家在整季只勝一場，沮喪要離開球場，一個開計程車司機的爸爸卻攔住他頻頻道謝。

原來的士司機兒子對家很疏離，突然卻打電話要回家，還帶3個同學，開車接兒子，兒子對他說，爸爸等一下先不要開車，我把票買好了，「我們一起看球」，人生第一場籃球賽就是在家鄉看的，「謝謝你把我的兒子帶回來」，唯有運動這件事，拉近彼此距離。

黑人說寶島夢想家主場在彰化，不只推廣運動，也間接帶動彰化美食與觀光等消費。鄉親支持。更促成2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽、2019 BE HEROES經典對決籃球賽等重要賽事都在彰化舉辦。

何凱成推廣CSL球學聯盟，分享曾因運動被拯救，跳下來想做一些事情，回台灣推動把運動當成教育的一環。不只要求球員技術，還訂下學業規範，讓運動與健康從小成為每個人生命的一部分，讓運動優異的孩子有更大的舞台，走向國際發光發熱。

對於推廣運動願景，黑人強調，沒把冠軍當成第一目標，更重要在過程幫助球員，學習團隊合作、提升產業。他說「沒傘的孩子只能向前跑」，分想了童年祕辛，希望讓大家看到不一樣例子，有能力一定要幫助別人，當作像呼吸一樣自在、自然。

(中時 )