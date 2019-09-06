享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝）

享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝）

享譽國際的韓國幻真製作室來台演出《SNAP變！》，共集結7位曾獲國際大獎的韓國魔術師，以逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受。（鄧博仁攝）

享譽國際的韓國幻真製作室，受到新舞臺藝術節邀請來台，演出代表作《SNAP變！》，團隊集結7位獲國際大獎的韓國魔術師，以魔法說故事，運用逼真的幻象、變化莫測的技法，帶給觀眾驚奇感受，像是穿梭在夢境之中。

藝術總監金亨俊表示，有別於西方魔術大多以炫技為主的表演手法，「我們追求的不是展示技術，而是魔術的神祕性，我們以動人有趣的故事情節做包裝，希望魔術也能打動觀眾的心。」

金亨俊被視為亞洲魔術教父，身兼韓國東釜山大學魔術娛樂系教授，曾策劃有魔術界奧林匹克之稱的「FISM世界魔術大賽」，2014年他和一群傑出的魔術師團隊，成立幻真工作室，將魔術藝術化，讓魔術從街頭走進劇場，並走向世界舞台。

這回演出的作品《SNAP變！》，是團員們集思廣益創作的成果，故事描述三個調皮搗蛋的小精靈，誤闖奇幻世界，他們打開一扇扇門，和造夢者、花藝師、煉金術師、畫家等角色相遇，以「分身術」、「幻覺記憶」等技法，帶觀眾進入奇幻世界。

金亨俊表示，作品名稱「SNAP」，「簡短有力，有一個迅速切換又變化多端的感覺，這也是我們的魔術想呈現給觀眾的感覺。」

這是中信文教基金會第5年舉辦新舞臺藝術節，今年以「第五象限－魔境」為主軸，邀請國外首屈一指的表演團體演出，帶動國內外藝術交流，激盪多元藝文火花，更攜手國內表演團體前進中南部，為台灣注入創新活力，豐富全民的「藝術存摺」。

此外，新舞臺藝術節也邀請偏鄉學子親近藝文，《SNAP變！》規劃公益專區，邀請中信慈善基金會「台灣夢」築夢基地的孩子們、台北市社福中心、罕病基金會、失親兒福利基金會等，近400位偏鄉學子與社福團體小朋友，進劇場體驗魔幻劇場的魅力。

《SNAP變！》將於9月6日到8日，在國父紀念館一連演出4場，中國信託銀行更包專場邀請財富管理客戶體驗魔幻韓流魅力。值得一提的是，金亨俊特別表示，每場都將為觀眾預備特別驚喜。

(中時 )