大安區農會投入公益不餘遺力，6日捐贈安農香腸給弱勢家庭。（陳淑娥攝）

台中市大安農會投入公益不落人後，6日舉辦「2019愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，共有台中大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地區375戶弱勢族群受惠，讓他們在中秋佳節前夕備感溫馨。

大安區農會長期舉辦「安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，凡民眾購買安農「大安禮尋」產銷履歷肉鬆禮盒1盒，農會就捐出1包價值200元安農香腸做公益，在近半個月時間，迅速募集約1000多包安農香腸。

此次活動嘉惠台中大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地區，共計375戶弱勢族群，受惠者表示，雖然只是一個香腸禮盒，但裡面卻滿載著各界的愛心，真的很感動！

大安區農會總幹事蔡建宗表示，今年結台中市農會、大安區公所、大安區肉品市場，連結民眾帶動市民發揮愛心，造福廣大的弱勢家庭，希望讓他們享受美味安農香腸，增添中秋佳節氛圍。

(中時 )