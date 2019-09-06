弘光科大今年推出綠豆椪與弘彩酥兩款月餅，比市售月餅熱量更低。（陳淑娥攝）

中秋節將屆，各式各樣的月餅熱銷，弘光科大今年持續推出綠豆椪、弘彩酥兩款月餅，以低升糖指數的「異麥芽寡糖」取代砂糖，比市售月餅熱量更低，不少教職員工紛紛購買贈送親友，連NG品都大受歡迎。

弘光科大營運中心主任林敬榮指出，學校每年在中秋節前1個月，開始接受校內教職員工、學生預訂月餅，學校出產的月餅最新鮮，品質嚴格把關，校內不少教職員工都特地買來贈送親友。

紅師父烘焙食品實習工廠廠長王俊勝表示，今年推出綠豆椪及弘彩酥兩款月餅，綠豆椪有傳統肉餡及蛋奶素口味，弘彩酥則使用彰化新鮮葡萄打成果汁，再熬煮成內餡製作。為了配合減糖、減熱量健康概念，以異麥芽寡糖取代砂糖，月餅吃起來微甜不膩，熱量比市售月餅更低。

林敬榮強調，學生透過製作月餅學習烘焙實務，同時賺取工讀金，有時難免外皮揉的不夠均勻，烤出就會淘汰成NG品，打折銷售。張姓弘光員工說，NG月餅只是外觀不漂亮，吃起來一樣美味，如果不是要送禮根本沒差，但因不是天天有，得先向營運中心預約。

(中時 )