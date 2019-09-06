韓國幻真製作室難得來台，在演出前夕特別舉辦台韓魔術人交流大會。（中信文教基金會提供／李欣恬台北傳真）

韓國幻真製作室難得來台，在演出前夕，特別在三創生活園區舉辦台粉VIP見面會，由金亨俊帶領，不少台灣魔術師組團報名，一百個名額瞬間秒殺，現場就像是魔術師的武林大會，交流氣氛熱切。

「我的理想，就是希望有一天魔術可以變成像音樂、舞蹈和戲劇一樣，大家認可的藝術。」金亨俊表示，台灣的魔術實力和韓國不相上下，「台灣魔術師有連續奪冠的絕佳實力，過去1970到1990年代，亞洲地區是由日本領先，現在則有台灣和韓國。」

現場有不少觀眾好奇，為何韓國魔術近10年能蓬勃發展，成為魔術強國？金亨俊表示，除了韓國政府支持，打造魔術產業鏈，各種跨領域的合作也很重要，「魔術藝術正在享受全盛時期，把魔術跟電影、遊戲、科技甚至是人文科學結合，魔術形式必定會不斷顛覆創新，全球魔術產業都將是一片藍海。」

這次在《SNAP變！》飾演造夢者的魔術師金兌原，也在席間分享魔術經歷，並談到練習的重要性，他幽默表示，是在服兵役時和軍中弟兄學魔術，「當時我是軍官，底下有七十幾個菜鳥，每天有七十幾次練習機會，讓我魔術實力大增。」

金兌原提到，人生首次海外表演，就是來台灣參加TMA（台灣魔術發展協會）大會比賽，「變完魔術那一刻，全場掌聲如雷，讓我至今無法忘懷，台灣魔術在世界佔有一席之地，對我來說更是意義非凡。」

台灣魔術師黃柏翰表示，「大師們不藏私，讓我們知道頂尖魔術團隊如何從創意、執行、最終讓世界看見自己的作品，受益匪淺。」

(中時 )