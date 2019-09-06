基隆港驚見女性浮屍，港東11號碼頭海域，昨天上午有港區作業人員發現一具浮屍載浮載沉，經通報警消前往打撈，研判為年約75歲、身高160公分的老婦人，警消擴大搜索在海洋廣場發現婦人的鞋子與拐杖，整齊擺放在岸邊，正聯絡家屬前來指認。
基隆港務警察總隊表示，死者為灰黑色短髮、瘦小身材、膚黑，左右手各戴有一枚金戒指，身上穿著白黑花紋相間短袖、黑色長褲，警方從遺體身上發現2000元現金、五色線手環以及一把鑰匙。由於遺體身上沒有證件，警方提供特徵請民眾協助指認。
警方同時從洋流研判遺體應該非外海漂入，擴大在周邊搜尋，在海洋廣場發現疑似死者所遺留之鞋子及拐杖，整齊擺好在岸邊，另外從遺留鑰匙發現為台北市南港地區鎖行打造，於是優先尋找當地通報失蹤人口，發現疑似為黃姓失蹤婦人。
警方晚間6點循線聯絡黃姓婦人媳婦，先利用line提供死者遺留戒指、拐杖、鞋子、手鍊、臉部照指認，初步確認為報案協尋失蹤的婆婆，家屬與警方約定明日至基隆殯儀館現場指認，也將報請檢察官到場相驗，釐清詳細死因。
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