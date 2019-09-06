雲林縣褒忠鄉長陳建名、內政部長徐國勇、立委蘇治芬(前右二至四)了解褒忠前瞻計畫工程。(立委蘇治芬服務處提供／許素惠傳真)

雲林縣元長鄉長李明明、內政部長徐國勇、立委蘇治芬(前左一至三)了解褒忠前瞻計畫工程。(立委蘇治芬服務處提供／許素惠傳真)

內政部長徐國勇下午應立委蘇治芬邀請到雲林會勘，走訪土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉等，3鄉鎮長張榮麗、陳建名、李明明與鄉親紛紛建言，加上蘇用力爭取，徐國勇說，1.2億前瞻基礎建設提升道路品質計畫經費已核定，且很快就會動工，給鄉親安全的環境。

一行人會勘土庫鎮公所提出18條道路修建計畫，張榮麗說，提報計畫如光明路、文仁街路面維修，以及鄉親們長年反映設置新興段、崙內段、雙人厝村里道路、以及大荖排水旁、馬光第二老人活動中心等周邊的道路興建計畫，總工程經費預估3000萬元。

徐國勇表示，蘇治芬多次帶領各鄉鎮長到內政部爭取經費，為鄉親的生活努力爭取更多建設，這些長年破損的道路修繕以及興建新路都會施作。

徐等人到褒忠大廍順天宮參拜，後視察鄉內道路路面改善工程18個路段提報經費共3000萬元，道路總長超過4公里。

陳建名感謝蘇治芬大力爭取道路改善工程及廣播系統，今年度褒忠鄉9個村莊獲得內政部補助廣播系統，終於汰換老舊系統。

徐國勇補充，除了道路改善工程外，還有從褒忠國中、國小的人行道路改善工程，延續到褒忠聚寶宮旁的公共空間接近5000萬經費，內政部都會協助。

李明明感謝中央及蘇大力支持，鄉公所提出道路改善工程共計6000萬元的補助終於核定下來，將改善路面龜裂及破損狀況，修繕道路、排水、步道、欄杆等，共計10公里左右路段。

徐國勇表示，除了道路品質改善建設，接下來還有鄉公所行政中心新建工程，都將動起來。

(中時 )