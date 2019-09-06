國人意外事故致死以交通意外最為常見，占比近一半，其中高達9成為機動車事故，新北市政府為宣導機車道路安全，趁學校剛開學，市長侯友宜今（6）日走進校園，至光復高中提醒同學們一定要考到駕照後才能上路。

侯友宜表示，年輕的機車族群今年度較去年死亡人數增加5人，受傷也增加408人，雖不只是新北市有這種現象，全國各地機車族年輕化，造成死亡的人數跟件數都不斷的往上飆升。為了年輕機車族的交通安全，特別到學校來向同學宣導，一定要遵守交通規則，不能搶快、不能超速，而且一定要有駕照。

宣導活動特別邀請網紅團體「銘銘就」兄弟檔，希望透過網紅在學生族群的影響力，讓同學重視騎乘機車時安全駕駛的重要。

侯友宜還和同學們透過機車危險感知教育平台的情境影片，一起體驗各種道路狀況危險事件，了解未來騎乘機車上路後所可能遇到的危險情境，加強防禦駕駛觀念。

(中時 )