FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站，將於7日在日月潭伊達邵水域登場，總共有11國、55名菁英男女選手參賽，競逐年度積分及3萬美元的高額獎金；馬拉松賽程10公里，歡迎民眾到現場為台灣選手加油。

南投縣副縣長陳正昇、日月潭風景區管理處長洪維新、中華民國游泳協會理事長曾正宗及FINA世界游泳總會技術代表NOAM ZWI，6日邀集各國參賽選手舉行歡迎會。

陳正昇表示，南投縣政府從4年前開始爭取舉辦這項全球只有9站的公開水域馬拉松游泳競技盛會，在前、現任泳協理事長許東雄、曾正宗努力下，今年終於成功讓台灣南投縣日月潭，成為FINA世界馬拉松游泳系列賽的第8站，而且至少會連續3年在日月潭舉辦。

陳正昇說，這項世界馬拉松游泳大賽選手水準超高，而且在冠軍選手衝線抵達終點後半小時，整項賽事就「關門」，未達門檻的選手只能望終點興嘆，挑戰性極大。

FINA世界馬拉松游泳系列賽2019南投站，共有來自澳洲、巴西、捷克、荷蘭、法國、德國、香港、義大利、哈薩克、新加坡及台灣選手參賽，還有甫入選國際馬拉松游泳名人堂的巴西女將Ana Marcela Cunha（安娜．瑪賽拉．庫妮雅）也來台競逐積分，台灣選手則由公開水域泳賽常勝軍卓承齊等15人參賽。

國際馬拉松游泳盛會7日上午7點起，會透過民視台灣台、Hami tv、亞太電視、愛爾達、LiTV、民視四季線上影視、中投有線電視第3頻道全程轉播，南投縣政府期望透過國際運動賽事，把美麗的日月潭風光推銷至世界各地。

(中時 )