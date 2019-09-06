鄭怡5日現身EZ5，代表「星光娛樂」全體藝人，祝同門師兄林俊逸音樂會開唱成功，並獻上秋蟹給林俊逸，笑說：「秋高蟹肥、有蟹加持，祝林俊逸在歌壇可以橫著走！」林俊逸看到超大隻的帝王蟹嚇一跳，故作鎮定地說：「鄭怡姐，薑是老的辣！」補搶笑虧：「恭喜鄭姐《記得想飛》TICC演唱會完售！您才是在華人音樂圈『橫行霸道』！不過姐，妳橫著走、直著走，好像沒差別都一樣！」暗指鄭怡身材豐腴，引起全場哄堂大笑。

鄭怡聽聞假裝生氣地說：「你什麼意思？」林俊逸趕忙解釋：「是指您在演藝圈很有份量啦！」鄭怡則神力女超人上身：「是啊，不管我橫著走、直著走，我票都賣完啦！這就是霸氣！」全場立刻拍手叫好！鄭怡隨後被林俊逸拱開金口、大唱〈月琴〉。

鄭怡11月將於TICC舉辦演唱會，開票不到半個月全數售磬，去年林俊逸曾在鄭怡的「鄭怡來得正是時候」Legacy音樂會擔任嘉賓，一同合唱經典情歌〈結束〉，被鄭怡虧小鮮肉，提到年紀，鄭怡說：「不要緊！我是開創『第二人生』，58歲從頭再做新人也很值得！」一旁的林俊逸看到鄭怡一臉正經，連忙模仿起費玉清，反虧她「有時候要緊一點，不要那麼不要緊」！令全場爆笑，鄭怡急問：「緊什麼緊？」林俊逸不改調皮解釋：「是提醒您，有時候工作時，螺絲發條要上緊啦！」讓鄭怡好氣又好笑。

鄭怡（左）與林俊逸合作。（星光娛樂提供）

(中時 )