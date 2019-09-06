南投縣政府首創結合醫療院所、圖書館及旅宿業者，共同延緩老人失智；縣府祕書長洪瑞智表示，希望讓長者透過參與社會服務，串起社區聯結，延緩失能、降低失智風險。

南投縣衛生局媒合衛生福利部草屯療養院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院失智共照中心，評估合適健腦長者，並與埔里鎮立圖書館、竹山鎮立圖書館、草屯鎮立圖書館、經典大飯店、瑞居渡假飯店及冠月精品旅館合作。

「真好『智』少有您」在埔里鎮圖書館啟動，包括埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君及張嘉哲都參與啟動儀式，服務內容依長者特性而異，希望藉由服務過程激發其腦部活化，增加自信，增加肢體協調及閱讀能力，後續目標將拓展至全縣13鄉鎮市。

衛生局長黃昭郎表示，希望3所失智共照中心在診療過程或收案輔導個案中，發現有輕微失智或有疑似失智症狀時，在正規醫療外，能透過一些活動，能增進、刺激腦部活化，增加腦部思考能力，達到預防失智，延緩失能目標。

(中時 )