現年22歲的呂家弘，今天在台北羽球公開賽男單8強賽遭遇日本選手渡邊航貴，兩人曾在4年前的世青賽交過手，當時呂家弘在4強賽直落二輕取對手，最終奪得世青賽金牌，然而這次兩人再度狹路相逢，結果是呂家弘直落二敗陣。呂家弘賽後表示，自己的攻擊手段還是太弱了，如果無法將對手一拍打死，就會亂了節奏，這是接下來必須要加強的地方。

畢業於高雄中學的呂家弘，2014年台北公開賽16強賽敗給當時的世界球王林丹，隔年世青賽幫助中華隊在團體賽銅牌戰男單之戰21比12、21比12輕取渡邊航貴，男單4強賽兩人再次對決，呂家弘21比18、21比12依舊拿下勝利，金牌戰力克印度選手，寫下台灣羽壇新紀錄。

2016年呂家弘因為手骨折，必須休養半年，也因為這個傷導致呂家弘的成績大幅衰退，沉寂了很長一段時間。

此役呂家弘首局2比10、11比20大幅落後，13比21輸掉首局；次局，呂家弘找到進攻節奏感，並且19比15領先，可惜欠缺臨門一腳，反被對手連拿6分，19比21飲恨吞敗。

呂家弘表示，第一局從2比10追到8比10，主要原因是抓到對手失誤，並不是自己的攻勢奏效，感覺不是很踏實，第二局逆轉超前，但遲遲拿不下局點，當時心裡想的就是要一拍打死對手，結果太過急躁導致被對方找到反擊機會，輸得不冤。

(中時電子報)