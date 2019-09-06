金目鱸產量大增，漁業署啟動補助收購措施，保障漁民收益。（嘉義縣養殖漁業生產區發展協會提供∕張毓翎嘉義傳真）

正值鱸魚收穫季節，嘉義縣為全台最大鱸魚產區，其中以金目鱸最多，今年受到暖冬影響，產量大增，比起去年同期多2000公噸，池邊價格是5年同期以來最低，故漁業署6日啟動調節措施，其中嘉義縣將補助收購1260公噸金目鱸，以穩定魚價。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩指出，溫暖多雨的氣候，使得金目鱸的育苗成功率高達8、9成，現在天氣炎熱，民眾食慾不高，相對購買力較弱，加上消費者偏好規格較小的金目鱸（500至700公克），體型大的較難賣出，超過700公克的金目鱸，每台斤更是跌到41元。

根據嘉義縣政府農業處漁業科統計，最新池邊價金目鱸（600公克）每台斤47元，今年嘉義縣金目鱸養殖面積700.8公頃，比起去年增加1.6公頃，義竹鄉為主要產地，占全縣3分之2，其次則是東石鄉，為加速600公克以上的金目鱸去化，今日開始實施收購措施，已有2戶漁民提出申請。

陳泓碩表示，雖然內、外銷較去年有大幅成長，但供應量仍遠大於需求量，導致漁業署不得不採取調節措施，穩定市場機制，每年金目鱸外銷量約6000公噸，主要銷往澳洲和美國，今年漁業署也正商討，將通路拓展至紐西蘭，提高外銷量。

漁業科表示，申請對象為具養殖登記和放養量申報之漁民，每位補助上限為20公噸，核發漁民補助金每公斤2元、獎勵加工廠每公斤2元、產銷履歷資格漁民每公斤3元；辦理程序由縣府在魚貨交貨日到現場查核，憑交貨單補助核撥補助金，欲申請補助的漁民，於收成2日前，洽縣府漁業科(05)3620123轉331洪小姐。

(中時 )