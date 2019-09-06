民進黨立委管碧玲今天在臉書痛批柯文哲，「一個根深蒂固而惡毒的性別歧視者！」並指曾有人告訴她，「30歲以上未婚女人，像殘障停車位」；記者採訪到跟管碧玲說這段經歷的醫療人員助理指出，柯文哲確實有說這段話，而後面是為了講自己當時三十幾歲的妹妹。

管碧玲今在臉書指出，有人告訴她，「我們辦公室，好幾位都是30歲以上的女性，有一天，老闆柯文哲對著我們說：我開著一部車，遠遠看到一個停車位，很高興開過去，開到眼前一看，才知道是個殘障停車位。30歲以上未婚女人，就像這個停車位！」

記者向當初跟管碧玲陳述這段話的醫療人員助理求證，這位助理跟記者證實，柯文哲確實有講過這段話。

她說，通常助理聽到「老闆」這樣說，都只能輕鬆帶過，但是若是一般成年人聽起來，一定覺得，這是歧視女性，柯根深柢固對女性講話一向不是很尊重，所以當下聽到柯這麼說時，感覺就是「啊！怎麼說的那麼『生動』！」

她指出，那是幾年前在圓山飯店的一場活動，當時在場有醫護人員、助理跟醫生，活動還沒開始，大家零零星星再聊天。

她表示，柯講段話的後面就是要講自己有個妹妹三十幾歲，如何如何......；「若不是柯文哲自己講，不然我也不知道他有個妹妹」。

(中時 )