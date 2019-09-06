彰化縣議會108年度地方治理論壇第三、四場，6日在彰化縣文化局演講廳登場，彰化縣議會秘書長林裕修表示，論壇的建議都將成為施政的一部份，議會也會監督來執行。（黃國峰攝）

彰化縣議會108年度第3、第4場地方治理理論壇， 今日在彰化縣文化局演講廳登場，邀請專家學者、地方議員、縣府官員參與討論。（黃國峰攝）

彰化縣議會6日辦理今年度第3、第4場地方治理論壇，聚焦「運動經濟」和「偏鄉教育」主題，專家學者和議員們共聚一堂，從多元面向深入把脈，分析彰化的優勢與挑戰，激盪精采的火花、掀起熱烈討論。今年論壇更新增網路直播服務，創下報名秒殺，現場大爆滿。

彰化縣議會祕書長林裕修代表議長謝典林致詞，指出地方治理論壇邁入第4屆，集合縣府、學者與民代等不同意見，擺脫行政侷限，注入創新的能量，透過一點一滴、持續不斷的努力，逐漸改變彰化的面貌，成為更有活力、更創新、宜居的城市，論壇的建議都將成為施政的一部份，議會也會監督來執行。

第三場「運動經濟 體育產業論壇」邀請臺中市政府運動局局長李昱叡，分享實際規劃、營運臺中運動設施如臺中巨蛋、運動中心等豐富的經驗；彰化縣政府教育處副處長張淑珠、國立彰化師範大學運動學系系主任兼任運動健康研究所所長江勁彥教授、國立彰化師範大學運動學系助理教授劉羿德等也為彰化縣的體育生態提供觀察與建言。

議員張錦昆、陳一惇、劉淑芳都還是叱？一時運動健將，吐露了不為人知兒時運動夢，以切身經驗，深度探討如何提升運動實力、讓運動產業帶動就業機會及體育教育扎根等多元議題。

第四場「偏鄉教育 創新發展論壇」，則邀請到彰化縣政府教育處處長陳逸玲、彰化縣立溪州國民中學校長張耀忠、國立臺中教育大學教育學系副教授黃寶園、國立彰化師範大學師資培育中心教授劉世雄，以及彰化縣議員吳淑娟、賴清美、蔡家豪等。

彼此從不同角度切入，關注偏鄉教育資源匱乏、師資不足的現況，集思廣益如何透過現有資源更合理的分配，幫助偏鄉學童能享受到更豐富的資源，提升其學習成效及競爭力，縮短城鄉差距，實現教育機會均等的目標。

(中時 )