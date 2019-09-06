喜樂時代影城南港店預計在9月中下旬把13樓影廳的第一排座位改裝為「Cine Bed 喜樂床座」， 床座採用與法拉利系出同門的雙人皮革製成的沙發床，每個床座都提供有舒適抱枕與毛毯，兩邊把手旁還設置有USB充電座，讓觀眾彷彿是在家一樣自在又舒服。

每組床座內含2張全票720元，且最多可帶上2位不佔位的小孩陪同，即使是需要佔位的兒童，每組也可以額外購買1張250元的專屬兒童票進場共坐，同時影城也相當注重皮革的清潔，每一部電影結束後，影廳內的床座都會有清潔人員使用專用皮革清潔乳與奈米消毒殺菌，才會開放下一組顧客進場。

影城總經理程立峯也表示：「我們不怕花錢，只要能讓觀眾更舒適的看電影，就是我們最大的收穫。除此之外，我們也希望能照顧到更多觀眾在觀賞電影時能享用到更健康美味的餐飲，喜樂時代影城在所有原物料不斷調漲的過程中，仍然堅持使用昂貴的菜籽油來製作健康美味的餐飲。」

喜樂時代堅持給觀眾健康美味的餐飲。（喜樂時代提供）

(中時 )