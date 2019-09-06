天空步道，挑戰膽量。（泰雅渡假村提供／廖志晃傳真）

交通部觀光局推出秋冬國旅補助計畫，泰雅渡假村加碼自由行旅客平日住宿打7折，搭配秋冬補助計畫住宿費可再折抵1000元，9月20日前訂房並預付訂金，再加碼折抵500元住宿費優惠；秋冬國旅補助期間全國12歲以下孩童入園免費，陪同的大人也享有299元買1送1優惠（門票原價450元／張）且不分平假日皆適用。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，秋冬國旅補助計畫方案自由行住宿者可補助1000元住宿費，周日至周五均適用，泰雅渡假村每房折抵住宿費最高1000元，需使用1位入住旅客的身分證字號申請，每一組身分證字號限使用1次。

另外，全國12歲以下孩童可免費暢遊泰雅渡假村1次，且不分平假日都可使用，遊客只要出示健保卡正本，符合資格即可免費入園。

泰雅渡假村園區有天空步道，讓遊客體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰的驚險刺激，還可以欣賞山巒疊翠的美景；泰雅文物館呈現泰雅族的歷史故事及文物。泰雅溫泉擁有合法溫泉標章，碳酸氫納泉質對皮膚有滋潤效果。

泰雅渡假村露營烤肉區，可容納1000多人、100多輛RV汽車停放，並提供完善的烤肉設施，園區內也提供預訂烤肉組食材及器材。

(中時 )