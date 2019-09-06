2019桃園婦幼商品展6日至9日八德區巧克力共和國舉行，分為站前商圈的婚紗展及巧克力共和國的婦幼商品展兩大主題，其中婦幼商品展精選桃園及全國優質婦幼相關產業，招募66家廠商參展，桃園市長鄭文燦及經發局長郭裕信等人親臨主持開幕，歡迎市民朋友踴躍前往參觀選購。

郭裕信表示，這次活動結合「幸福」、「溫馨」和「親子」等元素，精選優質婦幼相關產業聯合展出，規畫「萌寶貝名品區」、「孩童育樂天堂區」、「孕媽咪貼心健康區」、「俏媽咪美容時尚區」、「舒活調理美食區」及「公益區」等6大展區。

鄭文燦表示，活動還規畫2場momo見面會、寶寶爬行比賽、巧克力DIY、寶寶圈圈樂趣味競賽等節目，現場還有消費滿額抽大獎、每日限量兌換「媽媽購物袋」及「1元競標搶好康」。

經發局表示，9月8日更邀請桃園金牌好店—新百王餐廳主廚至現場進行「紅藜仙丹黃金鷄湯」月子餐料理教學，提供多元且有趣的展覽活動，活動詳情可至「桃園婦幼商品展」活動官網、FB粉絲團查詢。

(中時 )