54歲好萊塢巨星小勞勃道尼以「鋼鐵人」角色一舉翻身為A咖明星，他在今年推出的《復仇者聯盟4：終局之戰》光榮退役，讓許多影迷相當不捨，先前外界熱烈討論是否能以平行宇宙的脈絡，讓小勞勃道尼重返漫威宇宙，近日則傳出迪士尼接下來要推「女版鋼鐵人」《鋼鐵心（Iron Heart）》影集，小勞勃道尼有望獻聲參與。

影迷期待的《復4》今年替漫威宇宙第三階段劃下句點，鋼鐵人的離去成為影迷最難接受的劇情發展，近期小勞勃道尼受訪，坦言對此決定沒有任何埋怨，「在接下這角色時就知道我們總有一天得和它分開，這就是演藝工作的一部分」，自己只是先走一步，等待其他人「陸續跟上」。

據《獨立報（The Independent）》報導，功成身退的「鋼鐵人」之後有機會在迪士尼的其他作品出現，接下來「Disney+」將拍攝「女版鋼鐵人」《鋼鐵心（Iron Heart）》影集，小勞勃道尼或許會像AI管家「賈維斯」一樣，用聲音方式回歸漫威，但對此，官方尚無任何正面回應。

(中時電子報)