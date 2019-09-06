來自布吉納法索的古愛瑪遠渡重洋到台灣學中文，攻讀大學學位。(吳亮賢攝)

醫學系大一的劉幸惠從小由媽媽獨力扶養長大，她的學業從不讓家人擔心，，用功念書考上輔大醫學系。(吳亮賢攝)

輔仁大學6日舉行大一新鮮人的開學典禮，上千位同學參與。(吳亮賢攝)

開學典禮規劃別具特色的「叩門禮」儀式，象徵人生走入新階段。(吳亮賢攝)

新莊輔仁大學6日舉行大一新鮮人的開學典禮，承襲歐洲天主教大學入學傳統，規劃別具特色的「叩門禮」儀式，象徵人生走入新階段，在新生代表中，來自布吉納法索的古愛瑪格外引人注目，特別遠渡重洋到台灣學中文，攻讀大學學位。

輔大開學典禮的叩門禮儀式中，師長及學生分別站在門的兩側，新生代表「叩門」前，需和師長一問一答，表明求學動機與態度，隨後由師長打開門引領新鮮人「入門」大學。

上千位大學新鮮人中，有兩位外籍同學，分別是來自布吉納法索的古愛瑪及來自越南的阮氏香，她們在輔大學習中文兩年後，決定正式攻讀學位。

古愛瑪的母語是法語，在布吉納法索懂中文的人很少，她2年前來台灣學中文，現在將就讀輔大英語系，具備英語、法語、中文三種語言能力的她，目標在回國後擔任翻譯的工作。

家鄉在越南的阮氏香，則將就讀輔大餐旅系，她笑著說：「在我們國家，中文好很吃香，我在輔大已經學了兩年的中文，因為我很喜歡做菜，所以選擇就讀餐旅系，將來也許可以開一家國際化的餐廳。」

此外，在新生代表中，也有非常優秀的台灣新生代表，有大學籃壇「喬神」稱號的喬楚瑜，為輔大體育系新生，已經加入輔大籃球隊，教練團也對他寄予厚望。

醫學系大一的劉幸惠從小由媽媽獨力扶養長大，為了減輕媽媽的負擔，她的學業從不讓家人擔心，用功念書考上輔大醫學系，她表示：「我希望自己成為一個莫忘初衷的醫生，幫助病人跟弱勢。」

校長江漢聲表示，同學們在大學四年間會學習到許多知識，也會遇到許多關卡，交到一輩子的朋友，希望大家都能快樂的學習，在這裡找到人生未來的方向。

(中時 )