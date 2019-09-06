廖偉凡6日主持人安基金會的寒士慶中秋活動，在比賽剝柚子的環節中，參賽者忽然倒地抽搐，他鎮定自如找來醫護人員救援，並維持場內秩序，穩定參加民眾心情，主持功力可見一斑。他當年因主持《五燈獎》風靡全台，現在的他將很多時間投入自願者服務，談到已逝摯友「杏林子」劉俠給他的助人提醒，他忍不住一度哽咽。

廖偉凡回憶起首次做自願活動的時候，劉俠與他一起到剛成立不久的伊甸基金會，當時他看到行動不便的身心障礙者紙掉了，下意識想幫忙撿起，卻遭劉俠嚴厲喝止，「你幹麻？我們是要培養他們獨立的。」他看著對方小心翼翼移動到牆邊，放下拐杖，在地上緩慢移動到紙張掉落處，歷經辛苦過程才拿起紙張，當下他心臟直跳，劉俠這時才解釋，「你到那裡不是妨礙他們學習，是設身處地思考，他們需要什麼。」那一瞬間他有了領悟。

廖偉凡（左下背對者）主持功力深厚。（人安基金會提供）

談及現階段的生活規畫，廖偉凡表示，「自願服務的工作，本來就是我規畫60歲之後的重點。分成三部分，第一部分是服務社福團體，例如人安基金會等，第二部分想做親子教育的多媒體露出，第三部分則回歸我的信仰。」他對親子教育相當有感，一路走來的經驗讓他知道，很多單親媽媽面對困境會選擇求救，但有些單親爸爸可能礙於面子或是習慣，在困境時無法求援，甚至走上絕路，部分單親爸媽則急著再婚，這些未來都會是規畫重點，他強調，「台灣現在有一個最大的問題，整個社會的家庭在解構當中，爸媽忙著賺錢，但沒意會到，你不跟孩子說話，孩子將來也不會跟你說話。」

(中時 )