立法院17日開議，總統蔡英文擬強推中共代理人法案，國民黨今(6)日指出，蔡政府意圖將「中共代理人」一詞，恣意扣在想要鬥爭的政黨人士身上，進行選舉政治操作，遏止兩岸交流。若有中共代理人，蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」。

國民黨傍晚發出聲明指出，眾所周知，主張台獨的蔡英文，難道不會「以獨引統」，提供中共順水推舟、出兵攻打台灣的藉口？黨主席吳敦義4日在中常會上就指出，民進黨推「中共代理人」條文，真的是惡法，除嚴重威脅到在大陸投資經商以求生存發展的台商，更隨時可能遭到民進黨政府「扣紅帽」。

吳敦義說，用常理來判斷，蔡英文有可能成為「一號中共代理人」，她不放棄搞台獨，就難以避免讓中共提早來攻打台灣。吳敦義強調，蔡英文若不改台獨的想法，則「以獨引統」是引清兵入關的道理，讓對方師出有名，所以搞台獨是危險的，是背叛中華民國，是不可以的。

吳敦義強調，相對的，國民黨主張「九二共識，一中各表」，不會引中國大陸來攻擊，更維持了兩岸和平穩定的發展，這正是國民黨最重要的貢獻。國民黨堅持反對台灣獨立、反對一國兩制，主張一中各表的「九二共識」，是維持兩岸和平穩定發展的定海神針，「九二共識」內容為「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」。也正是「一個中國、各自表述」。

國民黨也質疑，蔡英文邏輯不通並非首次，民國89年7月6日，立法院公報，明白紀錄，時任陸委會主委的蔡英文在答覆立委陳超明質詢時指出，「我們的一個中國各自表述是在一九九二年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國。」

會議記錄顯示，蔡英文承認「九二共識」，但邏輯卻是「各表一中」，變成「各表」在前，結論為「一中」，國民黨批評，「邏輯完全錯誤！」此外，蔡英文上任後便立即失憶「九二共識」，甚至惡劣地將「九二共識」與完全無關的「一國兩制」劃上等號。國民黨質疑，蔡英文究竟是記性差？還是邏輯差？或者是品德差？

(工商 )