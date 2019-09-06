搭上熱門台劇順風車 嘉義百年柑仔店爆紅

嘉義縣六腳鄉潭墘社區有間迄今百年的柑仔店「慶和商店」，坐落於為熱門電視劇的拍攝場景旁，慶和商店原本埋沒於人煙稀少的小村莊，因搭上這股懷舊風潮，現在成為遊客流連的打卡景點。當地居民也漸漸喚起保存老店意識，並於8日下午5時在慶和商店前廣場，舉行「柑仔店ㄟ音樂會」，邀民眾一起感受兒時溫暖時光。

電視劇「用九柑仔店」的演員經紀人黃淑晴，為統籌這次音樂會的負責人，身為嘉義朴子人的她，不捨潭墘社區的歷史文化被埋沒，故憑著戲劇熱潮，她開始召集六家佃社造協會、潭墘社區發展協會及當地村里長等人，共同推廣在地傳統特色，讓社區再次活絡起來。

其中，位在拍攝場景旁的慶和商店，是村裡唯一僅存的古早味柑仔店。老闆陳明豐表示，30幾年前社區有7間柑仔店，受到少子化影響，村裡的年輕人都到外地發展，來這裡採買的，幾乎只剩老人或小孩，不過，現在連平日都有很多遊客來這裡逛逛，期盼能藉此機會，讓外人能多關注及了解這個地方，找回兒時逝去的記憶。

來自民雄鎮的觀光客表示，看完電視劇後，想要回味故事場景，特地前來拍照留念，小時候家附近也有雜貨店，但因生意不好，皆陸續歇業，看到這間保留完整、古色古香的柑仔店，相當感動。

六家佃社造協會理事呂文正表示，慶和商店除了賣的東西便宜，還擺放許多早期的糖仔罐、餅仔罐等零食，也有抽抽樂等小玩具，廣受孩子們喜愛，周末的音樂會，不僅邀請街頭藝人翻唱經典老歌，還有解說員講述當地過去的歷史風華等，邀請大家來遊玩。

(中時 )