新北市議員邱烽堯趕在造勢活動前掛出韓國瑜、前台北縣長周錫瑋與前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜的聯合看板。（邱烽堯服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間將在新北市二重疏洪道辦新北首場造勢大會，邱烽堯趕在造勢活動前掛出韓國瑜、前台北縣長周錫瑋與前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜的聯合看板，呼籲國民黨一定要團結。

邱烽堯表示，面對外界「換韓」傳言，他深感痛心與憂心，痛心的是，韓國瑜通過遊戲規則與各種挑戰贏得黨內初選而成為國民黨正式提名的總統候選人，但卻要遭受來自黨內同志的冷言冷語。

邱烽堯強調，民進黨執政不力，造成兩岸關係對立、台灣經濟蕭條，唯有國民黨重新執政、立委席次過半，才能讓台灣重新走回正軌、找到出路。而國民黨要重新執政、贏得勝選，唯有黨內團結一致，才是唯一的策略。

邱烽堯表示，肯定朱立倫與周錫瑋市長任內的政績，更讚賞他們的風度與運動家精神，希望黨內同志們都能向他們看齊。

邱烽堯也再次呼籲，各界好朋友團結拚勝選、力挺韓國瑜，並希望大家一起參加9月8日星期日在三重二重疏洪道水漾公園的「2020新北出發晚會」，用行動支持韓國瑜。

(中時 )