廖繼春門生吳炫三畫家透光觀看「遠眺玉山」畫作，確認原畫有L型開裂，是他修補過的紋路，「是廖繼春原來的畫沒錯！」（王文吉攝）

畫家吳炫三說明，「遠眺玉山」的山、雲與天空之間交處畫風，都是廖繼春風格，但是修補處補筆有點過頭。（王文吉攝）

葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春《遠眺玉山》，入藏價值為1500萬元，但「繼春筆」簽名及畫風、用色、筆觸等，遭多名畫家「不夠廖繼春」。（王文吉攝）

葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春《遠眺玉山》，遭多位畫家質疑廖繼春不曾用過「繼春筆」簽名，認為畫作是贗品。（王文吉攝）

台中市文化局組成專案小組，邀請廖繼春的3位門生吳炫三、謝里法、陳銀輝同場鑑定「遠眺玉山」真偽。（王文吉攝）

葫蘆墩文化中心典藏前輩藝術家廖繼春50號畫作「遠眺玉山」遭質疑是贗品，台中市文化局組專案小組調查近3個月，6日委請第一手修復者、畫家吳炫三親自檢視，確認是真跡。但畫家謝里法、陳銀輝依舊存疑，一致認為畫風跟色彩不對，謝更強調不願意替此畫背書。

「遠眺玉山」由葫蘆墩文化中心典藏，入藏價值為1500萬元，畫作右下方有畫家簽名「繼春筆」。謝里法等多位畫家質疑廖繼春不曾用過「繼春筆」簽名，認為畫作是假，也有畫家質疑畫風、用色、筆觸等「不夠廖繼春」。

文化局組專案小組，訪談相關人士，今日邀請廖繼春的3位門生吳炫三、謝里法、陳銀輝同場鑑定。吳炫三請工作人員拆下畫框，從畫作背後透光觀看，吳表示，早期他師承李石樵，以印象派時期方式修補L型開裂，確認是他修補過的紋路，「這是廖繼春原來的畫沒錯！」

吳炫三說明，這幅畫作的山、雲與天空之間交處畫風，都是非常講究重視，也是廖老師的風格，但是修補處有點過頭。另外，備受質疑的廖繼春簽名不會用「筆」字，吳炫三說，因為廖很孩子氣，他也曾經簽過「筆」字，但次數很少，有時英文簽名Liao也背不起來。

陳銀輝表示，這幅畫的風格、色彩都非廖繼春。謝里法說，廖的筆法是一筆一筆，大筆揮就，但「遠眺玉山」有刷的、畫的、點的及撇的，採細筆處理，筆觸根本不是廖繼春，強調這是被「製造」出來的一張圖，而不是「畫」出來，不願意替這幅畫有爭議的畫背書。

葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春《遠眺玉山》，1985年在豐原清潔隊置物處尋獲，因曾遭遇火警，畫布被水浸濕、油彩脫落等損傷，1985年委託廖繼春的學生吳炫三修復；2006、2010年再度因龜裂等狀況，分別請南藝大修復學者林永欽、修復大師郭江宋修復。

(中時 )