楊世光：新黨將全面提名立委參選人 19:232019/09/06 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊世光(楊世光競選辦公室提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新黨總統參選人楊世光今日在臉書發文表示，新黨將全面提名立委參選人。 楊世光指出，昨天和幾位記者好朋友談天談地談到半夜，一早又趕去錄賴教授的廣播，順便關心柯P台民黨的計劃，下午與新黨主席郁慕明、副主席李勝峰與秘書長吳成典共同討論提名台北市共八區的立委參選人名單，包括士林北投、中正萬華接近拍版，大安、文山、信義、松山中山初步定案，士林大同準備徵召，明天將討論新北市的提名名單，看到新黨新的力量一同參與選舉工作，感覺充滿希望。 (中時 ) #新黨 #參選人 #提名 #立委 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭若參選 不會代表國民黨 04:102019/09/03 政治要聞 「換瑜」 吳敦義：絕對沒有這種事 12:272019/09/03 政治 王金平：希望國民黨最後翻轉戰局 11:222019/09/04 政治 陳明文在高鐵掉300萬 卓榮泰：這個問高鐵 14:462019/09/04 政治 三重立委政黨合作 將提無黨籍李翁月娥 14:402019/09/04 政治 民進黨中執會再通過徵召6選區 14:302019/09/04 政治 整合還是未知數！社民黨范雲將續戰大安立委 17:322019/09/04 政治 國民黨提名洪秀柱選立委、嘉義縣二選區為陳明文300萬元暫緩提名 17:522019/09/04 政治 卓榮泰酸吳敦義：國共兩黨沒「揪好共識」？ 13:512019/09/05 政治 國民黨批卓榮泰：只剩當蔡英文小弟的功能？ 15:522019/09/05 政治 政治熱門新聞 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ - 政治 韓稱等日本人25分鐘 日本學者臉書澄清 - 政治 韓民調下滑？計程車司機調查結果嚇死人 - 政治 韓國瑜副手若是她 命理師：加分到極致 - 政治 蔡英文別孤芳自賞 羅智強：趕快公開論文吧 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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