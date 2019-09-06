新黨總統參選人楊世光今日在臉書發文表示，新黨將全面提名立委參選人。

楊世光指出，昨天和幾位記者好朋友談天談地談到半夜，一早又趕去錄賴教授的廣播，順便關心柯P台民黨的計劃，下午與新黨主席郁慕明、副主席李勝峰與秘書長吳成典共同討論提名台北市共八區的立委參選人名單，包括士林北投、中正萬華接近拍版，大安、文山、信義、松山中山初步定案，士林大同準備徵召，明天將討論新北市的提名名單，看到新黨新的力量一同參與選舉工作，感覺充滿希望。

(中時 )