曾薏蘋／台北報導

國民黨今天表示，蔡英文總統以獨引統，才是最大咖中共代理人。總統府發言人張惇涵表示，相信全台灣都不會有人覺得蔡總統是中共代理人。

他說，反倒是全台灣人對於吳主席的說話風格都很熟悉，吳主席的話，常常要反過來聽，也提醒在野黨，當一隻手指指著別人時，另外四隻手指指著自己。

張惇涵並強調，政府兩岸政策立場很清楚，就是盡力維持和平穩定的現狀，守護我們的國家主權、守護我們的民主生活方式

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(中時 )