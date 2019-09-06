府：台灣都不會有人覺得蔡總統是中共代理人 19:272019/09/06 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 府：台灣都不會有人覺得蔡總統是中共代理人。照片：本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾薏蘋／台北報導 國民黨今天表示，蔡英文總統以獨引統，才是最大咖中共代理人。總統府發言人張惇涵表示，相信全台灣都不會有人覺得蔡總統是中共代理人。 他說，反倒是全台灣人對於吳主席的說話風格都很熟悉，吳主席的話，常常要反過來聽，也提醒在野黨，當一隻手指指著別人時，另外四隻手指指著自己。 張惇涵並強調，政府兩岸政策立場很清楚，就是盡力維持和平穩定的現狀，守護我們的國家主權、守護我們的民主生活方式 ＃2020大選＃總統 ＃蔡英文 (中時 ) #代理人 #中共代理人 #中共 #全台 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 蔡英文及蔡英文的鸚鵡們 04:102019/09/03 時論廣場 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ 17:022019/09/03 政治 蔡英文民調竄49％ 韓粉卻笑歪喊太低了啦! 09:082019/09/04 政治 疑點重重的小英學位之謎 04:102019/09/05 時論廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 蔡英文別孤芳自賞 羅智強：趕快公開論文吧 17:262019/09/06 政治 誰是中共代理人？國民黨這樣嗆小英 19:272019/09/06 政治 政治熱門新聞 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ - 政治 韓稱等日本人25分鐘 日本學者臉書澄清 - 政治 韓民調下滑？計程車司機調查結果嚇死人 - 政治 韓國瑜副手若是她 命理師：加分到極致 - 政治 蔡英文別孤芳自賞 羅智強：趕快公開論文吧 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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