資深藝人恬娃是郭台銘鐵粉，日前她在臉書寫道：「郭董9月8日退回國民黨榮譽黨證、范月娟（恬娃）也退出國民黨員！跟好心人一起走。」並出示自己的國民黨證。恬娃6日出席「關懷演藝人員基金會中秋聯歡會」，表示郭台銘若退黨，她也想退，「我追隨他」。

她表示，挺郭台銘的活動看板已經準備好了，不過還不知道郭是否出來選總統，「現在他要我們都不要講、讓他自己決定，但我好朋友的好朋友是郭董的重要幕僚，他要我閉嘴」。她挺郭挺到底，郭若選總統，她會全國走透透，「我用生命保證，郭台銘一定會當選」。

恬娃為支持郭台銘選總統，日前曾拍全裸寫真力挺，被問到下回要用什麼招數來催票？恬娃大笑：「媒體說這樣可以引起注意，我根本沒條件，但如果他當選，我上台跟郭台銘一起跳舞吧，所以最近在學吉魯巴，當選那天就在舞台上跟他跳吉魯巴。」未來也希望郭台銘建立平台提供資深藝人表演機會。

她指出：「一向很敬佩郭台銘，我媽媽姓曾，郭董老婆也姓曾，感覺好像遠房親戚一樣，加上我覺得郭董很孝順，我爸爸以前在殯儀館上班，幫助很多人，我從小看爸媽做善事，現在看郭董也做那麼多善事，所以我很佩服他。我還是希望郭台銘出來，郭不出來選，我身邊有很多朋友說就可以直接宣布蔡英文當選，不用浪費社會資源，韓國瑜好好治理高雄就好。」

(中時 )