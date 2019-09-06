被捲入反送中風暴中，一芳水果茶一度業績下滑，為感謝持續支持的消費者，一芳繼先前買一送一的促鎖後，再重磅加碼推出消費滿百抽Gogoro電動機車，自9日起到10月27日連續七周，全台將送出百台市價近7萬元的電動機車。

墨力國際台灣事業群總經理廖麗霞表示，一芳水果茶「歡度週年慶．全台抽獎送」活動，將自9日起至10月27日，預計將送出100台Gogoro電動機車，即連續49天、在活動期間到一芳門市消費滿百，每天都會有2位Gogoro車主產生！

她也強調，一芳水果茶選擇Gogoro電動機車做為週年慶活動贈品，主要希望在舉辦週年慶活動、回饋消費者同時，也能為環保盡一份心力。

跟隨週年慶活動腳步，一芳水果茶也預告即將在10月推出新品「紅心芭樂梅」。新品採用台灣紅心芭樂，搭配香梅汁，呈現香熟鮮甜風味；屆時新品上市將以雙杯(L杯)100元優惠價回饋消費者。

(中時 )