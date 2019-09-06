為整合跨部門科技產業事務，協調推動交通科技產業整體發展，交通部長林佳龍先前特別指示成立「交通科技產業會報」，今（6）日召開成立大會，林佳龍說，盼強化交通治理並提升交通相關產業之發展與創新，強化交通產業於國際之競爭力。

交通科技產業會報內設置10個產業小組，包含：智慧電動機車科技產業、智慧電動巴士科技產業、智慧公共運輸服務產業、鐵道科技產業、無人機科技產業、5G智慧交通實驗場域、智慧海空港服務產業、交通大數據科技產業、自行車及觀光旅遊產業、智慧物流服務產業等小組。

林佳龍表示，上任後即積極推動交通治理創新，帶領交通部門重新定位組織角色，從過去以監理與管制為主的角色，轉化為推動產業興利的跨部會資源整合者。10個產業小組已陸續召開論壇及座談會，建立各產業小組的發展生態系。

目前各小組也取得部份進展，林佳龍舉例，智慧電動機車科技產業小組於5月召開座談會，整合臺灣所有電動機車業者成立國家隊，並跨部會與經濟部合作，將研發智慧安全電動機車。

而鐵道科技產業小組，及交通大數據科技產業小組於7月召開論壇，已完成鐵道產業發展「R-Team」的籌組，未來將朝向國產化方向推進。交通大數據部分，已成立交通大數據生態系合作聯盟，並與國際大廠微軟(Microsoft)及亞馬遜(Amazon)建立合作夥伴關係。

另外，智慧電動巴士科技產業小組，則於9月5日召開座談會，帶領國內電動巴士產業，攜手迎向2030年公車全面電動化龐大商機。

林佳龍表示，交通科技產業會報所聘請的資深顧問及委員均是國內產學研翹楚，未來透過產業科技會報之整合，鏈結產、學、研各領域之專家、學者，提升公部門與產業間之交流合作，科技產業會報也將辦理一系列之高峰論壇，與產業、民眾進行對話，期待透過議題討論，了解實際需求，透過資訊整合，製成交通科技產業政策白皮書，以利於未來政策制定與整合上，更貼切符合大眾及產業之需求。

(工商 )